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Царьград

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Конституционный суд РФ защитил права детей, рождённых после ЭКО

Конституционный суд РФ защитил права детей, рождённых после ЭКО

Конституционный суд РФ постановил, что дети, зачатые с помощью ЭКО от умершего отца, имеют право на социальную поддержку.

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