Владимир Колокольцев поздравил выпускников Московского университета МВД России им. В.Я.Кикотя с окончанием вуза

Уважаемые коллеги! Дорогие гости! Сердечно поздравляю вас со знаковым событием в жизни Московского университета МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя – выпуском специалистов для органов внутренних дел.
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