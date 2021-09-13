Погребинский: призывы к латинизации Украины создают атмосферу сумасшедшего дома

МОЯ СТРАНАПолитикаПогребинский: призывы к латинизации Украины создают атмосферу сумасшедшего дома Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с предложением отказаться от кириллицы и перейти на латинский алфавит.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGgeo1804А в раде они будут на латинице говорить ?Андрей ВикторовВАВладимир АмосовИтак, украинский язык -это исковерканный русский, которого в мире никто не знает, так теперь еще добавят к нему латинское произношение, алфавит которого беднее русского. Это уже не "дурдом", а "дурдом в квадрате"SISergey IvanovВот не так давно мимо нас астероид пролетел. Некоторые ученые считают, что это был межпланетный корабль инопланетян. Почему он не приземлился? Теперь я это хорошо понимаю! Просто они свой телескоп случайно нацелили на Украину. И когда поняли, что они творят со своей страной- улетели дальше. Искать разумных существ.Дмитрий ГуринИ пусть не забудут перейти на "Американскую систему мер". Меня особенно бесило, когда я там жил и работал, это оценка экономичности двигателя: "Сколько авто проедет миль на одном галлоне топлива"!!! пока посчитаешь можешь стать дауном.карюкалов вячеславАтмосфера это продукт среды обитания.Это следствие процесса трасформации общественного сознания.Это,как культ карго.Комментировать
Свежие комментарии