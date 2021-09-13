МОЯ СТРАНА

5 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Романов
    Око за око .Нужно взять чеха.Чехия доказала, ч...
  • Лев Добрый
    А Путин разве готов встречаться с этим мерзавцем???В Кремле перечисл...
  • Ингерман Ланская
    Молодец Жирик - умеет подать себя и свою секту!!!Глава ЛДПР Жирино...

Погребинский: призывы к латинизации Украины создают атмосферу сумасшедшего дома

Погребинский: призывы к латинизации Украины создают атмосферу сумасшедшего дома

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с предложением отказаться от кириллицы и перейти на латинский алфавит.

Вернуться к статье
64
Обсудить
geo1804
А в раде они будут на латинице говорить ?
Андрей Викторов
Владимир Амосов
Итак, украинский язык -это исковерканный русский, которого в мире никто не знает, так теперь еще добавят к нему латинское произношение, алфавит которого беднее русского. Это уже не "дурдом", а "дурдом в квадрате"
Sergey Ivanov
Вот не так давно мимо нас астероид пролетел. Некоторые ученые считают, что это был межпланетный корабль инопланетян. Почему он не приземлился? Теперь я это хорошо понимаю! Просто они свой телескоп случайно нацелили на Украину. И когда поняли, что они творят со своей страной- улетели дальше. Искать разумных существ.
Дмитрий Гурин
И пусть не забудут перейти на "Американскую систему мер". Меня особенно бесило, когда я там жил и работал, это оценка экономичности двигателя: "Сколько авто проедет миль на одном галлоне топлива"!!! пока посчитаешь можешь стать дауном.
карюкалов вячеслав
Атмосфера это продукт среды обитания.Это следствие процесса трасформации общественного сознания.Это,как культ карго.

Картина дня

наверх