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Британский флот понес невосполнимую утрату на Ближнем Востоке

Британский флот понес невосполнимую утрату на Ближнем Востоке

19 января в Сети появились кадры, на которых показано, как один британский минный тральщик своей кормой, сдавая назад, таранит другой однотипный корабль, пришвартованный к пирсу.

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Комментарии
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Yvan
Слабо вдарил, надо было разогнаться.
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11 час.
Дмитрий Гурин
HMS Ramsey и HMS Blyth типа Sandown (теперь «Чернигов» и «Черкассы») пополнили состав ВМС Украины в очереди возле Турции, которая не пропускает их через проливы Дарданеллы и Босфор в Черное море.................................... Хоть останутся на плаву а не превратятся в две подводные &quot;братские&quot; могилы.
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3 час.
Дмитрий Гурин
Это видимо моряки Королевского флота Великобритании отрабатывали маневр &quot;навал&quot; (чисто Русское изобретение маневра боевого судна). Видимо понравился а вот сделать нормально не получается.  Это все таки не &quot;Петля Нестерова&quot; которую французы присваивают своему пилоту, там вопрос буквально в днях совершения маневра. Навал корабли других ВМФ никогда не делали (вроде), хотя гражданские суда делают регулярно....
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3 час.

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