Британский флот понес невосполнимую утрату на Ближнем Востоке

Дмитрий Гурин

HMS Ramsey и HMS Blyth типа Sandown (теперь «Чернигов» и «Черкассы») пополнили состав ВМС Украины в очереди возле Турции, которая не пропускает их через проливы Дарданеллы и Босфор в Черное море.................................... Хоть останутся на плаву а не превратятся в две подводные "братские" могилы.