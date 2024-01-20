19 января в Сети появились кадры, на которых показано, как один британский минный тральщик своей кормой, сдавая назад, таранит другой однотипный корабль, пришвартованный к пирсу.
Британский флот понес невосполнимую утрату на Ближнем Востоке
Комментарии
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Yvan
Слабо вдарил, надо было разогнаться.
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11 час.
Дмитрий Гурин
HMS Ramsey и HMS Blyth типа Sandown (теперь «Чернигов» и «Черкассы») пополнили состав ВМС Украины в очереди возле Турции, которая не пропускает их через проливы Дарданеллы и Босфор в Черное море.................................... Хоть останутся на плаву а не превратятся в две подводные "братские" могилы.
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3 час.
Дмитрий Гурин
Это видимо моряки Королевского флота Великобритании отрабатывали маневр "навал" (чисто Русское изобретение маневра боевого судна). Видимо понравился а вот сделать нормально не получается. Это все таки не "Петля Нестерова" которую французы присваивают своему пилоту, там вопрос буквально в днях совершения маневра. Навал корабли других ВМФ никогда не делали (вроде), хотя гражданские суда делают регулярно....
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3 час.
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