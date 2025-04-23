Аэропорт Нижнекамска снова принимает рейсы: ограничения сняты

В аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, уточнив, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
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