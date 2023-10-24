'Никто не хочет со мной разговаривать на иврите": в Израиле Макаревичу приходится нелегко

Андрей Макаревич Globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Уехавший после начала спецоперации в Израиль лидер группы «Машина времени» рассказал о трудностях, с которыми сталкивается на своей исторической Родине.
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