Рубль сдает позиции. Курсы доллара и евро на 24 сентября

Российская валюта подешевела к американской валюте, но подорожала к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 сентября 2024 года, составляет 92,9200 рубля (92,5848 рубля накануне), официальный курс евро — 103,2191 рубля (прежний показатель — 103,3773 рубля).
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