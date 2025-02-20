Внедрен новый подход к подбору терапии рака с алгоритмом, анализирующим профили РНК в опухоли

Результаты исследования опубликовали в высокорейтинговом журнале Computers in Biology and Medicine. Изучение экспрессии (активности) генов опухоли с помощью РНК-секвенирования показывает, молекулярные мишени каких противораковых препаратов активны в конкретной опухоли, а каких – подавлены, рассказал главный научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, один из создателей платформы «Онкобокс», профессор РАН Антон Буздин.