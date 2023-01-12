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Советник Пушилина Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских войск под Артемовском

Советник Пушилина Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских войск под Артемовском

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в четверг, 12 января, сообщил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.

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