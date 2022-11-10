Нидерландская инвесткомпания Prosus вышла из состава акционеров VK

Ее долю в 25,7% продали менеджменту. Акции VK на фоне этих новостей выросли на 8,5%. Почему европейская компания решила уйти с российского рынка именно таким образом?Нидерландская компания Prosus вышла из состава акционеров VK, списав свою долю.
Ее долю в 25,7% продали менеджменту. Акции VK на фоне этих новостей выросли на 8,5%. Почему европейская компания решила уйти с российского рынка именно таким образом?Нидерландская компания Prosus вышла из состава акционеров VK, списав свою долю.
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