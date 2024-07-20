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Царьград

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Жаркий отдых: в Челябинске разбираются, почему в поезде с юга экстремально душно

Жаркий отдых: в Челябинске разбираются, почему в поезде с юга экстремально душно

К расследованию подключилась Уральская транспортная прокуратура.Пассажиры поезда № 478 "Адлер-Челябинск" пожаловались на экстремальную духоту в вагонах.

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