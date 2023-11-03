В Барнауле назвали точное число национальностей горожан, живущих в мире и согласии

Глава города отметил, что сегодня очень важно сохранять дружеские отношения вне зависимости от вероисповедания и национальности В администрации Барнаула накануне Дня народного единства прошло заседание, на котором обсудили межнациональные и межрелигиозные отношения, сообщили в мэрии.
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