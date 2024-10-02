Новости СВО. Су-34 ВКС РФ атаковал позиции ВСУ под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 03.10.2024

ВС РФ также пресекли очередные попытки ВСУ провести контратаки. Су-34 ВКС РФ атаковал позиции ВСУ в Курской области бомбами с УМПК Минобороны России опубликовал видео боевого вылета Су-24 ВКС РФ в ночное время суток.
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