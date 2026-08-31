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Контрафронт

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Индия: около трех человек из этнической общины куки были убиты и еще четверо получили ранения после...

Индия: около трех человек из этнической общины куки были убиты и еще четверо получили ранения после того, как неизвестные вооруженные люди открыли огонь в Тейханге, округ Кангпокпи, штат Манипур, в утренние часы; также было подожжено несколько домов.

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