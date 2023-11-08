Путин осадил русофобов в Казахстане одной цитатой

Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева.В преддверии визита российский лидер заявил о важности русского языка, как связующего звена между двумя странами.
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