Польские силовики теперь смогут безнаказанно убивать беженцев на границе с Беларусью

К берегам Италии, Франции, Испании и Греции ежегодно приплывают на лодках, пересекая Средиземное море, десятки тысяч беженцев из Африки, но власти этих европейских стран не топят эти плавсредства по пути и не убивают людей другими способами, позволяя им жить на своей территории.