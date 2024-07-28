Польские силовики теперь смогут безнаказанно убивать беженцев на границе с Беларусью

К берегам Италии, Франции, Испании и Греции ежегодно приплывают на лодках, пересекая Средиземное море, десятки тысяч беженцев из Африки, но власти этих европейских стран не топят эти плавсредства по пути и не убивают людей другими способами, позволяя им жить на своей территории.
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