Создатели The Elder Scrolls Renewal: Skywind показали новые скриншоты модификации Создател...

Создатели The Elder Scrolls Renewal: Skywind показали новые скриншоты модификацииСоздатели модификации Skywind, которая переносит The Elder Scrolls III: Morrowind на движок The Elder Scrolls V: Skyrim, поделились новыми скриншотами.
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