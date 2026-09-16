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Нижегородская правда

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Нижегородцы представят регион на фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Нижегородцы представят регион на фестивале молодёжи в Екатеринбурге

С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи-2026. Он объединил 10 000 участников из России и 191 зарубежной страны.

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