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«Локо» и «Лион» пока не договорились по Изидору – переговоры идут сложно. Форвард хочет перейти

«Локомотив» и «Лион» пока не могут договориться о переходе Вильзона Изидора. По данным Téléfoot, договоренность о переходе нападающего в «Лион» еще не достигнута.

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