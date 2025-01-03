Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Выйдя из новогоднего запоя, в МИД Украины «наехали» на ООН – за отчет о нарушениях прав верующих УПЦ

Выйдя из новогоднего запоя, в МИД Украины «наехали» на ООН – за отчет о нарушениях прав верующих УПЦ

В новом году продолжилась пикировка на повышенных тонах между МИД Украины и институциями ООН. В частности, сегодня украинские дипломаты обвинили обвинили ООН в «ложных обвинениях в якобы ограничении Украиной религиозных свобод».

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