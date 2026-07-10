Патрушев: ФСБ и ЦРУ должны были ликвидировать Усаму бен Ладена

ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ и ЦРУ (Центральное разведывательное управление) США должны были совместно ликвидировать лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии