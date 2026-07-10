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Газета.ру

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Патрушев: ФСБ и ЦРУ должны были ликвидировать Усаму бен Ладена

Патрушев: ФСБ и ЦРУ должны были ликвидировать Усаму бен Ладена

ФСБ (Федеральная служба безопасности) РФ и ЦРУ (Центральное разведывательное управление) США должны были совместно ликвидировать лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

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