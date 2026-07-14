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FiNE NEWS

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Мужчина в Черниговской области переплыл реку, спасаясь от мобилизации

В Черниговской области Украина мужчина избежал вручения повестки, переплыв реку Десна. Такое решение позволило ему уйти от сотрудников территориального центра комплектования, ответственных за мобилизацию.

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