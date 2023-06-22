Власти Самары разрешили строить высотки около парка 60-летия Советской власти

Городские власти опубликовали подписанное 22 июня постановление, согласно которому застройщик, в лице ООО "СЗ "Сокол‑1", может отойти от предельных параметров разрешенного строительства для возведения новых многоэтажных домов в Кировском районе.
Городские власти опубликовали подписанное 22 июня постановление, согласно которому застройщик, в лице ООО "СЗ "Сокол‑1", может отойти от предельных параметров разрешенного строительства для возведения новых многоэтажных домов в Кировском районе.
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