Царьград

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Власти Самары разрешили строить высотки около парка 60-летия Советской власти

Власти Самары разрешили строить высотки около парка 60-летия Советской власти

Городские власти опубликовали подписанное 22 июня постановление, согласно которому застройщик, в лице ООО "СЗ "Сокол‑1", может отойти от предельных параметров разрешенного строительства для возведения новых многоэтажных домов в Кировском районе.

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