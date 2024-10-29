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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля в Саудовской Аравии (MMA Mania)

По информации MMA Mania, поединок в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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