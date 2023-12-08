Сильные взрывы прогремели в Павлограде и Киеве

Серия взрывов прогремела в украинском Павлограде утром 8 декабря. Как свидетельствуют украинские сервисы мониторинга, за некоторое время до взрывов сработала система оповещения в Днепропетровской области, в Павлограде включили сирены воздушной тревоги.