Сильные взрывы прогремели в Павлограде и Киеве

Серия взрывов прогремела в украинском Павлограде утром 8 декабря. Как свидетельствуют украинские сервисы мониторинга, за некоторое время до взрывов сработала система оповещения в Днепропетровской области, в Павлограде включили сирены воздушной тревоги.
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