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​В психологии нет понятия «лень» – за каждым желанием или нежеланием ребенка что-то стоит

​В психологии нет понятия «лень» – за каждым желанием или нежеланием ребенка что-то стоит

Почему дислексия мешает хорошо учиться и как ее распознать, рассказывает нейропсихолог Ассоциации родителей и детей с дислексией Ольга Владимировна Бордина Что же такое дислексия на самом деле? Если говорить простыми словами, то это — нарушение развития навыка чтения, которое нельзя объяснить, и которое не связано с уровнем интеллекта.

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