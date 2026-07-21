Шурыгин перечислил удары врага после Wildberries: "Намного более страшно"

Дымящиеся НПЗ, налёты на крупнейшие склады Wildberries, бомбардировки автобусов с мирными жителями - что дальше? Военный эксперт Владислав Шурыгин перечислил удары врага после уничтожения очередного гражданского объекта: "Намного более страшно".
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