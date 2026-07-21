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Царьград

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Шурыгин перечислил удары врага после Wildberries: "Намного более страшно"

Шурыгин перечислил удары врага после Wildberries: "Намного более страшно"

Дымящиеся НПЗ, налёты на крупнейшие склады Wildberries, бомбардировки автобусов с мирными жителями - что дальше? Военный эксперт Владислав Шурыгин перечислил удары врага после уничтожения очередного гражданского объекта: "Намного более страшно".

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Комментарии
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Maxim
Создать параллельные сетки, например, на базе Военторга.. Так цены можно рулить..
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2 м.
T
Tigra07
Бредовые высказываются идеи. А почему просто не сделать так, чтобы от территории врага осталось одно большое пепелище?
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2 м.