Набиуллина: люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни

В ходе сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках Петербургского международного экономического форума председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что, как бы это ни было парадоксально, люди берут кредиты как от безысходности, так и от хорошей жизни.
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