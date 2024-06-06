Набиуллина: люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни

В ходе сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках Петербургского международного экономического форума председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что, как бы это ни было парадоксально, люди берут кредиты как от безысходности, так и от хорошей жизни.