Наблюдатель из Франции отметил прозрачность и технологичность выборов в России

Наблюдатель из Франции Манданда Масия Обед Бобо в беседе с РЕН ТВ заявил, что выборы президента в России проходят прозрачно, а во время голосования используются современные технологии, чего нет в зарубежных странах.
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