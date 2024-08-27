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Царьград

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На самокатчика, сбившего 12-летнюю девочку в Туапсинском районе, заведут уголовное дело

На самокатчика, сбившего 12-летнюю девочку в Туапсинском районе, заведут уголовное дело

Ребёнок получил травму головы. Он госпитализирован.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 37-летнего самокатчика, сбившего 12-летнюю девочку в селе Георгиевском.

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