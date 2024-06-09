Неравенство в Индии сейчас хуже, чем при британском правлении

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Исследование Всемирной лаборатории неравенства показывает, что нынешняя золотая эра индийских миллиардеров привела к резкому росту неравенства доходов в Индии – сейчас оно является одним из самых высоких в мире и более резким, чем в США, Бразилии и Южной Африке.