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Неравенство в Индии сейчас хуже, чем при британском правлении

Неравенство в Индии сейчас хуже, чем при британском правлении

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Исследование Всемирной лаборатории неравенства показывает, что нынешняя золотая эра индийских миллиардеров привела к резкому росту неравенства доходов в Индии – сейчас оно является одним из самых высоких в мире и более резким, чем в США, Бразилии и Южной Африке.

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