В Петербурге суд арестовал второго фигуранта дела об избиении участника СВО

Второй фигурант дела о нападении на участника специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге Роман Лакашия был заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
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