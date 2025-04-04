Вице-премьер Сербии Александр Вулин на Московском экономическом форуме заявил о формировании новой глобальной реальности, где Россия становится центром притяжения для стран, отвергающих либеральную идеологию.
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