В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за грозы и града

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 17 июня на территории Тульской области сохранятся грозы, местами град, с усилением ветра при грозе до 12-17 метров в секунду.
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