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RT Russia

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Аналитик: плавное снижение ключевой ставки сохраняет устойчивый спрос на рубли

Аналитик: плавное снижение ключевой ставки сохраняет устойчивый спрос на рубли

Финансист Гузель Проценко в беседе с RT рассказала о том, что макроэкономическая стабильность России и продолжающийся рост валютной выручки российскими экспортерами сохраняют умеренно оптимистичные прогнозы по рублю на август.

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