В ВСУ подтвердили проведение церемонии награждения военных во время удара по Сумам

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. Украинский солдат Александр в интервью The Washington Post выразил недовольство по поводу церемонии награждения военных, которая прошла в подвале здания университета в Сумах в воскресенье.
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