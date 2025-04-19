📷⚡️Штурмовое отделение 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота используют трофейную тяжелую БМП M2A2 ODS-SA Bradley в ходе отработки боевого слаживания в Курской области.
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📷⚡️Штурмовое отделение 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота используют трофейную тяжелую БМП M2A2 ODS-SA Bradley в ходе отработки боевого слаживания в Курской области.