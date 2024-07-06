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Калужские новости

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В Калужской области оштрафовали подрядчика за сорванные сроки по ремонту музея

В Калужской области оштрафовали подрядчика за сорванные сроки по ремонту музея

Подрядчика, который занимался ремонтом военно-исторического музея в Калужской области, привлекли к административной ответственности за сорванные сроки выполнения работ в рамках муниципального контрактаПодрядчика, который занимался ремонтом военно-исторического музея в Калужской области, привлекли к административной ответственности за сорванные сроки выполнения работ в рамках муниципального контракта.

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