Банда белорусских неонацистов им. Калиновского просит денег

Владислав МАКАРОВ Заместитель командира белорусского т. н. полка им. Кастуся Калиновского в составе ВСУ Вадим Кабанчук предложил создать вооружённые белорусские отряды в эмиграции, привлекать их к охране границ ЕС от нелегальных мигрантов и усилить белорусскими добровольцами польско-украинско-литовскую бригаду (ПолУкрЛит), сформированную в 2014 г.