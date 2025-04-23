В городе ХМАО усиливают меры безопасности к майским праздникам

В Нягани (ХМАО) на время предстоящих майских праздников разработан план по обеспечению порядка. Глава города Иван Ямашев заявил, что будет увеличено число патрульных на улицах и на дежурство выйдет Росгвардия.
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