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В Магадане задержали пассажира, устроившего дебош в аэропорту

В Магадане задержали пассажира, устроившего дебош в аэропорту

Протокол об административном правонарушении в отношении пассажира, устроившего дебош в аэропорту Магадана, составлен правоохранителями, 5 января сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному Федеральному округу.

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