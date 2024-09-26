Услышал разговор в очереди: Замотанная женщина пришла требовать пособие как неработающая мать-одиночка и маткапитал на четвертого (!) ребенка

татьяна суханова

Может все же примут закон наши думцы, позаботятся о своих гражданах и запретят въезд семьям мигрантов. Россия для россиян в конце концов или опять гуманизм включаем. Мало того, что русских изгнали из своих государств, очистили свой генофонд, так теперь следом и сами прутся. Дождутся правители, что возьмутся россияне за вилы. Если бойня начнется тогда уже не остановишь. Этого дожидается пятая колонна?