ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Вот вам и новый президент Ирана во всей красе. Хочет стать вторым Эрдоганом - и поиметь с России все, что можно, и пр...Президент Ирана г...
  • Аудрюс
    Так будет всегда, пока Россия не начнет себя вести с соседями как Великая держава, у которой есть собственные интерес...УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ...
  • Максим Ивлев
    Представьте! У них даже автомобильные регионы разные. 82 и 92.Президент Ирана г...

Услышал разговор в очереди: Замотанная женщина пришла требовать пособие как неработающая мать-одиночка и маткапитал на четвертого (!) ребенка

Услышал разговор в очереди: Замотанная женщина пришла требовать пособие как неработающая мать-одиночка и маткапитал на четвертого (!) ребенка

Avia.pro - СМИ Прицел в центр и услышал в очереди это и обомлел: Россия — страна великих достижений и масштабных решений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Фадеев Сергей
Власти не понимают, что терпение у русских скоро кончится, а потом будет уже поздно...!
Ответить
12 час.
v chumakov
Скоро? Это сколько лет?
Ответить
12 час.
татьяна суханова
Может все же примут закон наши думцы, позаботятся о своих гражданах и запретят въезд семьям мигрантов. Россия для россиян в конце концов или опять гуманизм включаем. Мало того, что русских изгнали из своих государств, очистили свой генофонд, так теперь следом и сами прутся. Дождутся правители, что возьмутся россияне за вилы. Если бойня начнется тогда уже не остановишь. Этого дожидается пятая колонна?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх