Услышал разговор в очереди: Замотанная женщина пришла требовать пособие как неработающая мать-одиночка и маткапитал на четвертого (!) ребенка

Avia.pro - СМИ Прицел в центр и услышал в очереди это и обомлел: Россия — страна великих достижений и масштабных решений.
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