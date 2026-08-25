Россия сохраняет лидерство как крупнейшая экономика Европы в 2026 году

В 2026 году Россия занимает четвертое место в мировом рейтинге по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), и первое место среди европейских стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии