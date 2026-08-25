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FiNE NEWS

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Россия сохраняет лидерство как крупнейшая экономика Европы в 2026 году

Россия сохраняет лидерство как крупнейшая экономика Европы в 2026 году

В 2026 году Россия занимает четвертое место в мировом рейтинге по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), и первое место среди европейских стран.

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