Владимиру Зеленскому, мечтающему о НАТО, пора начать трезво смотреть на положение дел, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В США посоветовали Зеленскому протрезветь
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Сергей Карабухин
Надо американцам давно поставить вопрос ребром – Аляску вернуть России! …Тем более аренда – давно просрочена… А индейцам вернуть их родину – Америку!
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16 час.
Сергей Карабухин
Зеленского и всех фашистов – украинский народ - ПРОКЛЯЛ! И все фашисты – будут гореть синим пламенем в аду! И все кто будет поддерживать фашистов будут тоже вместе с ними гореть вечно в аду синим пламенем! Да будет так!
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15 час.
СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
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