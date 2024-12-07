В США посоветовали Зеленскому протрезветь

Сергей Карабухин Надо американцам давно поставить вопрос ребром – Аляску вернуть России! …Тем более аренда – давно просрочена… А индейцам вернуть их родину – Америку!

Сергей Карабухин Зеленского и всех фашистов – украинский народ - ПРОКЛЯЛ! И все фашисты – будут гореть синим пламенем в аду! И все кто будет поддерживать фашистов будут тоже вместе с ними гореть вечно в аду синим пламенем! Да будет так!