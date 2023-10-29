Операционное вмешательство: в зону СВО отправлен первый санитарный поезд

В зоне специальной военной операции начинают действовать медицинские поезда. В сентябре Минобороны России направило в район боевых действий первый подобный состав, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
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