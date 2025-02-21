В Приморье 15 детских садов частично перестали работать из-за гриппа и ОРВИ

В Приморском крае значительно упала заболеваемость ОРВИ и гриппом. В период с 10 по 16 февраля она регистрировалась на 51,46% ниже уровня эпидемического порога среди населения Приморья всех возрастов по сравнению с предыдущей неделей.
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