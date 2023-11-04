National Interest: Зима станет большой проблемой для украинских войск

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters Сегодня 03:45 Зима принесет украинским войскам большие проблемы, в то время как российская армия готова к наступлению холодов, такое мнение выразила обозреватель американского журнала National Interest Марина Мирон.
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