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1 нм всё ближе. Литографические машины ASML с высокой числовой апертурой будут представлены не позднее 2027 года

1 нм всё ближе. Литографические машины ASML с высокой числовой апертурой будут представлены не позднее 2027 года

Ли У Гён, президент ASML Korea, сообщил на пресс-конференции, что совместный центр исследований и разработок Samsung Electronics и ASML представит машины для литографии с высокой числовой апертурой не позднее 2027 года.

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