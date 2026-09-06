США и Иран обменялись ударами по нефтяным танкерам

ТЕГЕРАН — ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 6 сентября конфликт в Ормузском проливе вступил в новую, более опасную фазу: США и Иран перешли к прямым ударам по нефтяным танкерам, открыв «цикл взаимных возмездий» в самом сердце глобальных энергетических поставок.