США и Иран обменялись ударами по нефтяным танкерам

ТЕГЕРАН — ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 6 сентября конфликт в Ормузском проливе вступил в новую, более опасную фазу: США и Иран перешли к прямым ударам по нефтяным танкерам, открыв «цикл взаимных возмездий» в самом сердце глобальных энергетических поставок.
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