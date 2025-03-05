На те же грабли: 6 частых ошибок в мобильной рекламе, которые допускают агентства и компании

Проблема 1: фокус только на премиум-трафике Довольно новое явление, связанное с событиями последних лет: после ухода западных площадок и, как следствие, дефицита рекламных инструментов, компании массово перешли в managed in-app — рекламу в мобильных приложениях через рекламные сети по модели CPI (Cost per Install — стоимость одной установки приложения.